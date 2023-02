Pd, un big se ne va. Effetto Schlein. Altri pronti a lasciare. Scissione: nomi

Alleanze, l'ambizioso progetto di Elly Schlein per il nuovo Pd



Non un sogno. Un progetto. Un progetto da costruire piano piano, senza strappi e soprattutto sui contenuti e non sui nomi. Elly Schlein non ha parlato di alleanze, non ha citato né il Terzo Polo né il Movimento 5 Stelle. Ma, secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da uno dei fedelissimi della nuova segretaria del Partito Democratico, il piano è quello di realizzare un'alleanza che tenga tutti insieme, in prospettiva, alle prossime elezioni politiche. Un'alleanza, come ha lasciato intendere oggi il senatore Antonio Misiani ad Affaritaliani.it, guidata dal Pd e che contenga tutti: i 5 Stelle di Giuseppe Conte, il nuovo partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi e anche la bicicletta Sinistra Italiana-Verdi.



Un progetto certamente ambizioso e difficile, ma lei ci crede. Il ragionamento è semplice: nonostante le divisioni evidenti la destra alle elezioni si unisce e non esiste altro modo che andare al voto insieme per prevalere sull'attuale maggioranza guidata da Giorgia Meloni, come hanno plasticamente dimostrato anche le ultime elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio. Il problema è che la parte moderata e cattolica del Pd non ci sta. O, in prospettiva, potrebbe strappare.



Fa rumore l'addio di Beppe Fioroni, storico esponente della Margherita. "È un Pd distinto e distante da quello che avevamo fondato che metteva insieme culture politiche diverse dalla sinistra al centro, con i cattolici democratici, i popolari e la Margherita. Oggi legittimamente diventa un partito di sinistra che nulla a che fare con la nostra storia, con i nostri valori e la nostra tradizione", ha detto il fondatore del Pd, Beppe Fioroni, al Tg2000 che aggiunge: "Per questo abbiamo dato vita ad un nuovo network dei cattolici e democratici 'Piattaforma popolare - Tempi nuovi' per farla diventare la casa di tutti quei popolari e cattolici che sono stati marginalizzati e allontanati". E un pezzo da novanta della storia Dem se ne è già andato.



Parlando con esponenti di Base Riformista del progetto alleanze larghe di Schlein il commento è ironico: "Auguri". E in questa risposta c'è tutto. Se il Pd della neo-segretaria dovesse avvicinarsi troppo ai 5 Stelle, magari con alleanze alle Amministrative (non alle Europee, dove vige il proporzionale), qualche big potrebbe lasciare i Dem. Ad esempio l'ex ministro della Difesa e presidente del Copasir Lorenzo Guerini, ma anche Debora Serracchiani, e con loro anche amministratori di peso come Dario Nardella, sindaco di Firenze, e l'ex sindaco di Torino Piero Fassino. Il progetto, ambizioso (come dimostrano le parole di Ettore Rosato ad Affaritaliani.it), di Schlein, è questo ma il cammino è tutto in salita. Come dimostra l'addio di Fioroni.