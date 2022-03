Pensioni aprile. Nuovi aumenti in arrivo. Scopri per chi e quanti soldi

Pensioni aprile 2022 aumenti, dopo gli aumenti legati alla crescita dell'inflazione



Altre buone notizie per i pensionati. In aprile ci sarà un ulteriore aumento per i pensionati italiani, conseguenti alla riforma fiscale. I beneficiari usufruiranno della variazione degli scaglioni di reddito e della diminuzione delle aliquote Irpef da cinque a quattro. Già il semplice adeguamento al costo della vita, ha garantito un incremento dell’1,7% degli assegni. La percentuale è stata aggiornata rispetto alla crescita dell’inflazione. Ancora da capire esattamente di quanto sarà l'aumento, ma qualcosa in più nell'assegno pensionistico di aprile ci sarà.

L’ex bonus Renzi verrà ancora corrisposto ai lavoratori dipendenti con redditi fino a 15mila euro annui e, per alcune condizioni particolari, anche a coloro che non superano i 28mila euro di reddito all’anno. L’importo versato è sempre di 100 euro mensili. Per quanto riguarda il bonus Irpef, sono state previste nuove regole per le detrazioni fiscali sui redditi da lavoro. Verrà eliminata totalmente la detrazione aggiuntiva prevista fino al 31 dicembre 2021 in favore dei lavoratori con redditi superiori a 28mila euro e fino al limite massimo di 40mila euro annui.