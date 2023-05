Pensioni maggio: tra poche ore arriva il bonifico con l'aumento. Ecco le cifre

Pensioni aumento maggio, nuova rivalutazione pensioni (non per tutti) a maggio



Buona notizia per i pensionati. Sono previsti alcuni incrementi alle pensioni di maggio: interesseranno tutti coloro che percepiscono un assegno pari o inferiore al trattamento minimo Inps (che è di circa 563 euro), secondo quanto specificato nella circolare dell'Inps numero 35 del 3 aprile scorso (qui potete consultare il documento integrale). L'incremento - come scrive il sito internet www.today.it - viene calcolato nella misura pari a 1,5 punti percentuali per l'anno in corso, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. La circolare dell'Inps riporta anche le tabelle con alcuni esempi. Facciamo due conti, dunque.

In sostanza, considerando che l'incremento è pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, chi ha meno di 75 anni e un assegno complessivo di 563,74 (il minimo Inps) otterrà 8,46 euro al mese in più, quindi 572,20 in totale. Chi invece ha più di 75 anni avrà una maggiorazione di 36,08 euro, che porterà l'assegno mensile a 599,82 euro.