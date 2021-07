Pensioni quota 100 sostituita da quota 41? La situazione

Quota 100 pensioni sta per chiudere il suo ciclo triennale e la riforma del sistema previdenziale in vista del 2022 resta ancora un rebus. Che accadrà dopo? Rischio scalone con la legge Fornero: dai 62 anni d’età (a patto di avere anche 38 anni di contributi) ai 67 necessari per la pensione di vecchiaia? Un'ventualità che si vuole evitare.

Le ipotesi sul tavolo sono tante e fino a quando non arriverà la fumata bianca tra governo e parti sociali nulla è certo. Di sicuro però ci sono opzioni apprezzate dai sindacati: quota 41 con la possibilità di pensionamento grazie a 41 anni di contributi, per tutti i di lavori senza limiti anagrafici. O con l’accesso alla pensione a 64 anni con almeno 20 anni di contributi versati. Ma solo si si è raggiunto un importo pari a 2,8 volte quello dell’assegno sociale. Però l'esecutivo prende tempo e la partita resta aperta...