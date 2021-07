Pensioni quota 102 (e non quota 41) e pure a 62 anni: news calde sulla riforma

Pensioni quota 100 e quota 41, ma non solo. News sulla riforma

Bye bye quota 100 pensioni: chi poteva usufruire lo ha fatto, chi vuole ha tempo sino al 31 dicembre 2021. Poi addio per sempre. Il governo Draghi non la rinnoverà al termine del triennio sperimentale iniziato con l'esecutivo Lega-M5S (mentre potrebbero proseguire l'APE Sociale e Opzione Donna). Cosa accadrà dopo quota 100? Si cadrà nello scalone con ritorno alla legge Fornero e pensionamento a 67 anni (di vecchiaia o anzianità)? Oppure... Ecco vediamo le ipotesi in campo.

Pensioni quota 41, i nodi post quota 100

I sindacati fanno il tifo per quota 41 per tutti: ossia in pensione con 41 anni di contrubuti qualsiasi sia l'età anagrafica e il tipo di lavoro. Non solo. Quota 41 senza penalizzazioni nell'assegno. Ma l'idea non piace al governo Draghi: troppo dispendiosa per le casse dello Stato, in tempo di crisi economica per la pandemia covid. Il dibattito è aperto, la soluzione lontana.

Pensioni quota 102 e quota 92. Ipotesi sulla riforma

Attenzione a Quota 102 come erede di quota 100: ossia pensione a 64 anni e 38 anni di contributi. Potrebbe essere una via di mezzo, un punto d'incontro tra governo e parti sociali. Ma al momento è un'ipotesi. In quest'ottica c'è anche chi avanza lo scenario di una quota Quota 92: pensioni dei sessantaduenni con 30 anni di contributi versati con però un ricalcolo sul sistema contributivo (che graverebbe dunque sull'assegno mensile).

Pensioni a 62 anni o 64 anni?

E andare in pensione a 62 anni (come con quota 100)? Possibile, ma con un ricalcolo contributivo pensionistico. Oppure attenti a 64 anni con 20 anni di contributi accumulati ma con una quota pari a 2,8 volte quello versato nell’assegno sociale INPS.

Ipotesi, scenari, rumors. La verità è che di riforma pensioni si sta parlando tanto in queste settimane. Ma la quadra non è stata trovata. L'autunno dovrà dare per forza delle risposte ai lavoratori e aspiranti pensionati. Perchè altrimenti lo spettro dei 67 anni si materializzerà il primo gennaio 2022.