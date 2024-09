Pensioni ottobre 2024 più ricche. Rivalutazione: chi prenderà di più. Le cifre

Saranno circa 16 milioni i pensionati che percepiranno degli aumenti a partire da ottobre



Pensioni ottobre 2024: importanti novità per milioni di pensionati italiani con l’erogazione degli assegni delle pensioni di ottobre 2024. A partire dal mese prossimo verranno applicati sia gli adeguamenti derivanti dalla riforma IRPEF che quelli dovuti alla rivalutazione annuale in base all’inflazione certificata dall’Istat.

Sono state introdotte nuove aliquote più leggere per i redditi fino a 28.000 euro, che dovrebbero tradursi in incrementi mensili fino a qualche decina di euro in più in busta paga. L’Inps ha inoltre pubblicato la tabella ufficiale con gli scaglioni e le percentuali di aumento legate alla perequazione.

Secondo le stime, come spiega il sito www.informazionescuola.it, saranno circa 16 milioni i pensionati che percepiranno degli aumenti a partire da ottobre, con importi variabili a seconda della fascia di reddito. I maggiori beneficiati saranno i titolari di assegni minimi, che grazie alla legge di bilancio 2023 vedranno un ulteriore incremento di 16 euro, portando la pensione minima a 614,77 euro.

Per quantificare con precisione l’incremento spettante bisogna fare riferimento alla tabella pubblicata dall’Inps, che prevede sei scaglioni di reddito e percentuali di aumento differenziate: il 100% per le pensioni fino a 2.271 euro, l’85% tra 2.271 e 2.840 euro, e così via fino al 32% per gli assegni superiori a 5.679 euro.

Queste novità rappresenteranno un sostegno importante contro il caro vita per milioni di anziani. È importante però ricordare che gli incrementi saranno visibili sul cedolino di ottobre, mentre i pagamenti avverranno secondo le consuete scadenze. Un aiuto economico non trascurabile in un periodo di grande incertezza.