Piantedosi: "Dossieraggio? Ora controlli più severi e rotazioni ai vertici"

Piantedosi: "Sulla strage di Bologna le polemiche sono strumentali. Le responsabilità neofasciste sono chiare"

Il governo Meloni deve fare i conti con la polemica suscitata dalle dichiarazioni del capo della comunicazione della Regione Lazio sulla strage di Bologna, il braccio destro del presidente Rocca ha negato la matrice neofascista e questo ha scatenato una bufera con la premier Meloni che avrebbe chiesto le dimissioni di Marcello De Angelis. Sull'argomento adesso è tornato anche il ministro dell'Interno Piantedosi: "Ho più volte detto pubblicamente - spiega il titolare del Viminale al Corriere della Sera - che la matrice accertata è quella riferita esclusivamente alla verità giudiziaria, che ci ha consegnato una responsabilità incontrovertibile di personaggi militanti nel terrorismo neofascista di quegli anni. Ho fatto chiaramente riferimento alla verità giudiziaria. Ogni strumentale polemica su questo momento è opera di chi pretende di avere l'esclusiva dell'indignazione rispetto a una delle pagine più dolorose e vergognose della nostra storia. Ognuno di noi ha una storia pluridecennale che parla da sé".

Piantedosi affronta anche il tema del dossieraggio, dopo il caso sollevato dal ministro della Difesa Crosetto che coinvolge un sottufficiale della Guardia di Finanza per i presunti ricatti a politici e vip in merito a file segreti e alla fuga di notizie: "Sono certo - prosegue il ministro al Corriere - che i magistrati andranno fino in fondo per far luce sulla vicenda. Un'attività di dossieraggio finalizzata al condizionamento della vita politica, se confermata, sarebbe un'inaccettabile attività di destabilizzazione".