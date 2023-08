Strage Bologna, Meloni vuole le dimissioni di De Angelis. Ma la Dx è spaccata

Strage Bologna, Meloni in difficoltà sul caso De Angelis. Gli scenari possibili e i silenzi assordanti

Il caso Marcello De Angelis è sul tavolo della premier Meloni, le frasi del capo della comunicazione della Regione Lazio sui reali mandanti ed esecutori della strage di Bologna hanno provocato imbarazzo e disagio nella maggioranza di governo, la destra sulla vicenda si è divisa. Per l'attentato alla stazione che il 2 agosto del 1980 provocò 85 morti e 200 feriti - si legge sul Corriere della Sera - sono stati condannati in via definitiva Francesca Mambro, Giusva Fioravanti e Luigi Ciavardini, eppure per il giornalista e politico, scelto dal governatore di destra Rocca, i tre terroristi neri "non c’entrano nulla con la strage". De Angelis, che ha un passato da estremista nero ed è il cognato di Ciavardini, lo ha rilanciato e rivendicato con forza e ha accusato le "massime autorità dello Stato" di aver mentito.

Un doppio attacco, al Quirinale e a Palazzo Madama. Celebrando a Bologna il 43° anniversario della strage, Sergio Mattarella aveva ricordato la "matrice neofascista" e Ignazio La Russa non si era distaccato dal verbo del presidente della Repubblica. Ma il siluro di De Angelis, che ha provocato rabbia e sdegno e ha innescato da sinistra il coro "dimissioni!", è anche una sfida alla premier.