Gas, Pichetto Fratin ad Affaritaliani.it: "Nessun problema per stoccaggio. Bollette? Dipende dai dazi"

"Per quanto riguarda lo stoccaggio non vedo alcun problema. Noi compriamo dagli Stati Uniti che hanno interesse a vendere il loro gas". Con queste parole il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Gilberto Pichetto Fratin risponde alla domanda di Affaritaliani.it se il governo sia preoccupato per i probabili dazi degli Usa contro l'Unione europea. "Per quanto concerne il resto, compreso il costo delle bollette di gas ed energia elettrica, dipende come e cosa colpiranno i dazi. Non è possibile dare oggi una risposta, ma certamente se ci saranno i dazi Usa qualcosa cambierà, vedremo".



Alla domanda se l'Italia possa tornare a comprare gas dalla Russia in caso di conclusione della guerra in Ucraina, Pichetto Fratin risponde: "E' una domanda che va fatta all'Unione europea. Non posso esprimere oggi opinioni personali, potrei farlo solo da privato cittadino, perché l'Italia è membro dell'Ue". Infine il caso del figlio del presidente Usa Donald Trump denunciato in Veneto per caccia (proibita) alle anatre, "dovrebbe esserci una interrogazione parlamentare, ma al momento non ho elementi per rispondere. Ho letto sui giornali che ci sarà una interrogazione. Quando ci sarà certamente risponderò nel merito sulla vicenda", conclude il ministro dell'Ambiente e dell'Energia Pichetto Fratin.



