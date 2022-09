Pino Insegno, bufera per palco con Meloni: "Se vai al 1/5 non succede niente"

Pino Insegno e la bufera dopo la presentazione di Giorgia Meloni sul palco di Fratelli d'Italia

"Non è oggi": Così Giorgia Meloni in un mini video postato stamane su Instagram dove prima appare Pino Insegno che dice "Signori, verrà il giorno della sconfitta". Un attimo dopo appare la leader di FdI che aggiunge "Ma non è questo il giorno, sapete cosa fare!". Alle spalle si intravede un palco, che potrebbe essere quello della manifestazione di chiusura della campagna elettorale. Poco dopo, sempre su Instagram Giorgia Meloni pubblica un altro video: in ciascuna mano un melone tondo, entrambi sono tenuti davanti al petto: "25 settembre, ho detto tutto", aggiunge. Il riferimento è a una foto girata sui social dove veniva ritratta, attraverso un fotomontaggio, con un seno più che abbondante e sopra la scritta "Vota Meloni".

Elezioni, Insegno: con Meloni idea nata per caso,andrei pure da Pd

"Conosco Giorgia da 20 anni, l'idea di ieri è nata per caso ieri pomeriggio a Roma, figuratevi, dopo che ero caduto col motorino. Lei mi ha detto: 'Mi fai un regalo? Sto andando a Piazza del Popolo, mi fai due secondi di presentazione?'". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Pino Insegno, attore e doppiatore, che ieri ha presentato la leader di FdI sul palco della comizio di chiusura del centrodestra a Roma. Una presentazione nata casualmente, dunque. "Si - afferma -, ieri nel tardo pomeriggio ero a Roma, vicino al teatro Brancaccio (nel centro della Capitale, ndr). Devo ancora capire se sono stato 'toccato' da un'altra macchina al semaforo o se sono caduto da solo, per cui non me la sono presa con nessuno, mi sono solo fatto male al braccio destro".

Con Meloni "ci siamo visti mentre tornavo indietro a parcheggiare il motorino". Com'è nata l'idea di quella frase sul Signore degli Anelli, con cui l'ha presentata? "Sono entrato e non sapevo come farlo, quindi sul momento mi è venuta quella frase". A chi gli chiede cosa ribatte a chi, sui social, lo accusa di essere un fascista: "Non rispondo in nessun modo, è una cosa che non c'entra niente. La gente sa quello che faccio e per me basta quello, la mia risposta è come vivo". Alla domanda se presenterebbe anche l'evento del Pd stasera, risponde: "Certo che andrei, è uguale, cambierei solo il monologo". Un parallelo tra Meloni e un personaggio del cinema? "Scarlett Johansson, che è alta come lei, è bionda e ha gli occhi azzurri". A Vanity Fair l'attore ha dichiarato: "Se uno va sul palco dei Primo Maggio non succede niente, se io presento un'amica sono accusato di fascismo".