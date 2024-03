Pittella: "Per Pd-5s siamo come ebrei da mandare a morire". Poi si scusa

Pittella: "Per Pd-5s siamo come ebrei da mandare a morire". Poi arrivano le scuse

Un nuovo caso politico è scoppiato all'ombra delle elezioni in Basilicata. Sta facendo infatti discutere un vocale su Whatsapp dell'ex governatore e consigliere regionale di Azione Marcello Pittella che ieri sera comunicava ai sostenitori la decisione di aderire al centrodestra a causa delle vicissitudini della coalizione progressiste. Nel commentare il comunicato del Pd rilasciato dopo l'intesa su Piero Marrese, Pittella si è lasciato andare. "L'uomo di fiducia della Schlein dice che Azione non può partecipare alla lista del centrosinistra perché Calenda ha avuto delle parole poco tenere sul Pd e Conte e soprattutto perché ha detto che Bardi è una brava persona", è un "comunicato che fa mettere le mani nei capelli. Mi rattrista tremendamente perché vuol dire che c'è proprio un'azione a far male, a far morire. Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono un ebreo per loro che deve morire", ha detto in un audio inviato ai suoi, Marcello Pittella, pluripotenziario di Azione in Basilicata. "Insieme a me e Azione - aveva quindi continuato Pittella nell'audio messaggio inviato - adesso andiamo avanti".

L'ex governatore lucano precisa poi di aver "proposto a Chiorazzo, per l'ennesima volta, di fare un patto stasera con me candidato presidente. Lui ha detto che Basilicata (casa, ndr) comune senza lui come candidato presidente non si può fare. Era stato da noi chiamato, con me e Calenda - ha proseguito - a fare un patto ieri e si è rifiutato di farlo perchè aspettava il Pd, cioè Speranza Folino e Bubbico. Noi non possiamo andare a ruota di Chiorazzo - ha infine spiegato - e quindi aderiamo al centrodestra con tutte le difficoltà del caso" e comunque "solo per una ragione programmatica. Ora - ha concluso Pittella - dobbiamo soltanto, se siete d'accordo, lavorare molto, dimostrare che siamo forti in campo, determinati, decisi e che sopravviviamo anche a coloro i quali attentano alla nostra vita politica e istituzionale".

Poi sono arrivate le scuse di Pittella: "Giorni di stress e tensione emotiva hanno generato una ingiustificata e totalmente non voluta iperbole in un audio privato". "Parole che ho usato per rappresentare il modo in cui, dopo aver governato la Regione per il centrosinistra con dignità e onore, siamo stati trattati - ha detto il consigliere regionale della Basilicata di Azione -. Sono profondamente dispiaciuto per l'accaduto e mi scuso con chi può essersi sentito offeso".