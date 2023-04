Pnrr, il governo replica al leghista Molinari dopo le dichiarazioni su Affari

Pnrr, il governo replica al leghista Molinari: "Nessuna rinuncia"

Il governo è al lavoro per una "rimodulazione" del piano ma l'idea di rinunciare a parte dei fondi - come ipotizzato dal capogruppo leghista Molinari proprio qui su affaritaliani.it - "non è previsto, non è preso in considerazione". E' quanto spiegano fonti dell'esecutivo. "Noi - si sottolinea - stiamo proponendo soluzioni che consentano di utilizzare le risorse, non di perderle. Si sta facendo una analisi nel dettaglio e si cercano soluzioni per spostare alcuni progetti su altri fondi".

Anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando a Vinitaly del Piano ha osservato che "certamente c'è un grande lavoro da fare, verificare la fattibilità di alcune cose, e questo è oggetto di interlocuzione con la Commissione. Non prendo in considerazione l'idea di perdere risorse ma di spenderle al meglio in modo efficace".

Meloni comunque non è preoccupata dai ritardi sul Pnrr. "Stiamo lavorando molto su questo, anche per favorire soluzioni a problemi che oggi nascono ma che non sono figli delle scelte di questo governo".

Pnrr, Pd: nel Governo e nella maggioranza è caos totale

"Spostare i fondi, chiedere rinvii, cambiare i progetti: sul Pnrr nel Governo Meloni e nella maggioranza è caos totale. Basta scaricabarile, basta ritardi: il ministro Fitto venga subito in Parlamento a spiegare cosa sta succedendo. Il Pd c'è, pretendiamo risposte". E' quanto scritto sul profilo social del Pd.