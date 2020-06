Politica, morto Alfredo Biondi: fu il guardiasigilli di Berlusconi

È morto Alfredo Biondi, ex parlamentare liberale e di Forza Italia e ministro della Giustizia nel primo governo Berlusconi. Biondi, che avrebbe compiuto 92 anni lunedì prossimo, era stato anche Ministro per le politiche comunitarie, Ministro per l'ecologia e vicepresidente della Camera.

La morte di Alfredo Biondi lascia un vuoto in tutti coloro che credono nei valori liberali. Un esempio unico di attaccamento ai valori della civiltà giuridica. Il suo insegnamento resta un’eredità preziosa, specie in questi tempi di giustizialismo senza controllo. — Anna Maria Bernini 🇮🇹 (@BerniniAM) June 24, 2020

Nel ricordarlo, la capogruppo 'azzurra' al Senato, Anna Maria Bernini, scrive su Twitter che "lascia un vuoto in tutti coloro che credono nei valori liberali". "Un esempio unico di attaccamento ai valori della civiltà giuridica. Il suo insegnamento - osserva a proposito della figura dell'ex ministro della Giustizia - resta un'eredità preziosa, specie in questi tempi di giustizialismo senza controllo.