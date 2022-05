Ponte sullo Stretto, eterno ritorno. Arriva il voto e la destra ci riprova

Ponte sullo Stretto, il centrodestra torna alla carica

Il Ponte sullo Stretto, ancora una volta. "In vista delle elezioni in Sicilia, i forzisti presentano un disegno di legge per la realizzazione dell’opera, anche a costo di derogare al codice dei contratti", scrive il Fatto Quotidiano. “Nel periodo della realizzazione concreta del Ponte verrebbe attivata una grande sfida ingegneristica e della conoscenza italiana ad altissimi livelli, realizzando un’i n frastruttura che per dimensioni diventerebbe la più grande e importante in Italia e tra le più importanti in Europa" si legge nel testo depositato a Palazzo Madama che viene citato da Il Fatto Quotidiano. "Il Ponte sullo Stretto rappresenta quindi un’infrastruttura fondamentale per il futuro dell’Italia, per unire il Mediterraneo all’Europa”, si legge nel testo depositato a Palazzo Madama da Gelsomina Vono (ex 5stelle passata nelle file renziane e poi accolta a braccia aperte da Forza Italia), ma anche dalla capogruppo Anna Maria Bernini, il responsabile di alleanze e candidature locali Maurizio Gasparri e tanti altri".

"Basterebbe dire non siamo d'accordo a questa o l'altra iniziativa per poter stimolare confronto vivace invece il governo nazionale sembra essere indifferente. Negli ultimi anni il governo ha detto le cose peggiori nel modo migliore. E mi riferisco al problema cardine del Sud: il ponte tra Calabria e Sicilia". Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, intervenendo da remoto all'incontro Fronte a Sud organizzato in sala Margana a Roma. "Rispetto alle dichiarazioni del ministro Giovannini mi pare che quest'idea, rimasta sul tavolo da oltre 100 anni, è un'idea che non è legata alla contingenza. C'è la volontà in Italia a non consentire al Sud, alla Sicilia al meridione in genere di fare un passo avanti", prosegue.

"Le lobbies non hanno interesse a rendere protagonista dello sviluppo le regioni del sud del Mediterraneo. Non si sa se il governo ritiene che la soluzione migliore sia quella di lasciare il Sud fuori da ogni progetto di crescita, squilibrando il sistema Italia tra polo del sud o polo del nord, o invece abbia la volontà di restituire al sud protagonismo, ma ci siano resistenze che portino il governo ad aspettare a dire 'adesso vediamo'".

