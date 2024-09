Post Sangiuliano, Meloni si blinda: a Chigi solo la sua scorta. Teme complotti e caccia la polizia

Post Sangiuliano, Meloni cambia strategia per la sua sicurezza: via la polizia, vuole solo la sua scorta

Le conseguenze del caso Sangiuliano-Boccia arrivano a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni teme complotti e fughe di notizie e per questo ha deciso di adottare alcune iniziative inedite. Il primo ordine che ha dato la premier appena arrivata nel suo ufficio dopo le dimissioni dell'ex ministro della Cultura e le varie interviste rilasciate dall'ex amante Boccia, - in base a quanto risulta a La Stampa - è stato perentorio: via la polizia dallo spazio adiacente la stanza della presidenza del Consiglio, al primo piano. Meloni ha deciso di privarsi del dispositivo di sicurezza che viene garantito dall’ispettorato in servizio permanente nel palazzo del governo. Un inedito assoluto: mai era successo prima nella storia della Repubblica che un premier chiedesse di fare a meno degli agenti che stazionano in borghese al piano per controllare chi entra e chi esce dal suo ufficio, e in qualche caso anche per accompagnare gli ospiti.

La premier - in base a quanto risulta a La Stampa - sostiene di fidarsi ormai solo della propria scorta. Non vuole nessuna persona attorno alla sua porta che non sia di strettissima e provata fiducia, come gli uomini che la seguono ovunque e, in Italia o all’estero, vigilano sulla sua tutela. Ieri, come ogni mattina, gli agenti di polizia si sono diretti al posto loro assegnato, al primo piano. Poco dopo, il superiore li ha chiamati e li ha fatti scendere. Nuove disposizioni, nient’altro da sapere. La polizia non può che prenderne atto. Ieri sera gli uffici stavano ultimando l’ordine di servizio, che avrà validità a partire da oggi. Una scelta che rivela lo stato d’animo di Meloni in questa fase. La premier sta pensando a un superconsulente della comunicazione, che dovrebbe affiancare Fazzolari, il quale resterebbe coordinatore ma più nelle vesti di stratega politico.

Il terrore della ricattabilità e di essere osservata fin dentro il portone di casa è emerso in più occasioni. Nella conferenza stampa di inizio anno ha evocato un complotto ai suoi danni, ordito "da chi in questa nazione ha pensato di dare le carte", "affaristi, lobbisti e compagnia cantante". Con chi ce l’ha? Le viene chiesto. "Non fatemi dire di più", è la risposta.