Pozzolo-Delmastro, amicizia finita. La cena di Natale di FdI? Solo un ricordo

Pozzolo, amicizia con Delmastro al capolinea. E la cena di Natale del partito con la maschera del collega deputato è solo un ricordo

Solo. Più o meno così si potrebbe descrivere in questo momento Emanuele Pozzolo, il deputato di FdI dalla cui pistola è partito un colpo che ha ferito il giovane Luca Campana, genero del caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Sospeso dal partito, querelato dalla vittima, e ora anche “disconosciuto” proprio dal suo amico Delmastro.

Che, stando a quanto riporta Dagospia, non risponderebbe più neppure al telefono a Pozzolo. Il profondo legame di stima reciproca fra i due esponenti meloniani si era testimoniato in moltissime occasioni, come per esempio alla cena di Natale di Fratelli d'Italia per il tradizionale scambio di auguri, tenutasi il 3 dicembre scorso. Una festa che ha visto un omaggio generale tributato al sottosegretario di FdI quando tutti i presenti, e in primis Emanuele Pozzolo, hanno indossato una maglietta fregiata dalla scritta "Anche io sono Delmastro". Con tanto di "maschere" con l'effigie di quest'ultimo. Un attestato di affetto e stima incondizionati, insomma, almeno fino al "giallo" di Capodanno.