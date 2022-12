Reintegro dei medici no vax, Pregliasco: "Si alimenta la paura per il vaccino"

"La decisione del governo dà voce a quelle persone che, sbagliando, hanno una comprensibile paura per il vaccino e i richiami"



"La decisione della senatrice Licia Ronzulli, con la quale ho avuto modo di confrontarmi più volte sui temi del vaccino, è coerente con la sua posizione e la sua attenzione per il percorso delle vaccinazioni contro il Covid e non solo". Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell'ospedale Galeazzi di Milano commenta con Affaritaliani.it l'annuncio della capogruppo di Forza Italia al Senato che, a titolo personale, ha spiegato che non parteciperà alla votazione sul Dl Rave in quanto contiene la norma, voluta dal governo Meloni, che reintegra i medici che non si sono vaccinati contro il Covid.

"E' un intervento bandiera, quello del governo, per segnare una discontinuità con il passato. I medici che non si sono vaccinati non sono stati espulsi ma sospesi. La decisione del governo dà voce a quelle persone che, sbagliando, hanno una comprensibile paura per il vaccino e i richiami. E' un segnale che crea una potenziale disaffezione e solleva dubbi proprio quando la campagna vaccinale dovrebbe proseguire in modo stringente proprio per tornare in pieno a quella normalità che abbiamo da poco ritrovato", conclude Pregliasco.