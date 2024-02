Presidenziali Usa, gli italiani non hanno dubbi: votano Trump, Biden umiliato

Sondaggi, tra i partiti calano le forze politiche del Centrodestra

Donald Trump presidente degli Stati Uniti d'America. Se dipendesse dagli italiani sarebbe questo l'esito delle elezioni presidenziali Usa di novembre. Secondo il sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01, il 43,7% degli italiani voterebbe Trump. Con Joe Biden solo il 28,9% del campione. Nessuno dei due per il 27,4% degli intervistati.



A distanza di due anni dall'inizio della guerra tra Russia e Ucraina, ben il 34,6% si sente più vicino all'uomo forte del Cremlino Putin. Con il leader di Kiev solo il 39,7% del campione. Il 25,7% degli intervistati ha dichiarato di stare con nessuno dei due.



Tra i partiti calano, di poco, tutti quelli della maggioranza di Centrodestra. Pd sotto il 20%, risale leggermente il M5S. Sopra la soglia del 4% per le elezioni europee Alleanza Versi Sinistra Italiana e Azione.