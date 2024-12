Processo Open, Renzi prosciolto. Ora giura battaglia: "Separazione delle carriere? Voterò sì"

Processo Open, Renzi si sfoga e attacca giudici e colleghi

Matteo Renzi, dopo cinque anni di indagini, è stato totalmente prosciolto dall'accusa di "finanziamento illecito ai partiti" nella vicenda giudiziaria legata alla Fondazione Open. Il leader di Italia viva ora si sfoga e ne ha per tutti. Per la presidente del Consiglio, innanzitutto: "Perché Meloni non ha trovato un momento per chiedere scusa". Ma la premier, per Renzi, - riporta Il Corriere della Sera - è "in buona compagnia": "Sono due i partiti responsabili politicamente del massacro alla mia famiglia, il Movimento 5 stelle e Fratelli d’Italia. Meloni si deve vergognare per come ha sfruttato le indagini e massacrato la mia famiglia. E ora tace perché è una giustizialista, come il M5S che resta in silenzio". Ma anche "parte del Pd», ad avviso dell’ex premier, «dovrebbe scusarsi» con lui: "La parte più giustizialista". Cita Bersani.

Renzi - prosegue Il Corriere - conferma che voterà a favore della separazione delle carriere, "se il governo farà una proposta seria". Ma il leader di Italia viva non perdona il comportamento del Guardasigilli Carlo Nordio: "Lui è stato veramente una grossa delusione, sembra che sia diventato l’assistente di Delmastro". Nonostante questi cinque anni di "sofferenza" e "accanimento", Renzi non sembra aver cambiato stile. È "pronto a ripartire". Intanto il pm Luca Turco, il titolare dell'inchiesta su Open, è andato in udienza, anche l’ultimo giorno di lavoro, prima della pensione. Dopo 31 anni vissuti intensamente alla Procura di Firenze, (in precedenza, per altri 8, ha esercitato il ruolo di giudice) e ha seguito l’epilogo dell’inchiesta sulla Fondazione Open e Matteo Renzi, chiusa con una raffica di proscioglimenti. Turco aveva diretto altre due indagini sui genitori dell'ex premier. Renzi aveva fatto perfino presentato un ricorso alla Consulta sul conflitto di poteri del pm Turco.