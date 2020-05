Puglia, Altieri: "Io per la Lega, Fitto per FdI. Troveremo la sintesi"

Mi scusi, facciamo chiarezza, lei è il candidato della Lega o del Centrodestra?

"Io sono il candidato della Lega"



E Raffaele Fitto che fine fa?

"E' il candidato di Fratelli d'Italia".



Quindi alle prossime elezioni regionali andrete divisi...

"Assolutamente no, mai".



E quindi? Uno di voi si farà da parte?

"Si troverà una sintesi. Oggi siamo più forti combattendo in due contro Emiliano. La sintesi è il patrimonio della coalizione".



La soluzione potrebbe essere un terzo nome?

"Non ho la sfera di cristallo e ringrazio il mio partito per la fiducia. Siamo al servizio della Puglia per una sfida che non è personale. Abbiamo idee e progetti per un'alternativa possibile dopo 15 anni di sinistra. Oggi vivere in Puglia è difficile da tutti i punti di vista".



Che rapporti ha con Fitto? Lo ha sentito?

"Il 2 giugno ci sarà la manifestazione del Centrodestra e magari ci troveremo insieme sotto il tricolore come coalizione di Centrodestra".



Mi scusi, ma gli accordi presi molti mesi prevedevano che il candidato in Puglia fosse di Fratelli d'Italia...

"Ho avuto la fiducia del mio partito, di cui sono grato, per rappresentare un progetto. La Lega combatte per realizzare questo progetto con grande orgoglio. Altri partiti hanno fatto le proprie legittime scelte interne, si farà sintesi".



Però l'eurodeputato della Lega Andrea Caroppo ha detto che la sua è una candidatura inadeguata...

"Mi dispiace che l'abbia presa in questo modo, proverò a parlare di più con Andrea. Le scelte del partito però non possono andar bene solo quando si è candidati ma devono andar bene sempre, un partito si serve sempre e in ogni condizione. Sia se si è candidati sia se non lo si è".

