Puglia, FdI ignora la scelta leghista. "Decisione già presa. E Fitto resta"

"Le candidature per le prossime elezioni regionali sono già state decise e non ho visto dichiarazioni da parte di chi ha compiuto quella scelta". Il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa, interpellato da Affaritaliani.it, risponde così alla decisione della Lega Puglia che ha annunciato la candidatura di Nuccio Altieri alla presidenza della Regione contro Michele Emiliano. "La decisione di chi candidare è stata presa dalla Meloni, da Salvini e da Berlusconi e solo da loro può essere cambiata e da nessun altro. Pertanto non abbiamo alcuna intenzione di cambiare ciò che è già stato deciso dai tre leader del Centrodestra. E nemmeno commento le dichiarazioni di altri", spiega l'ex ministro della Difesa.

Alla fine della scorsa estate la Meloni, Salvini e Berlusconi siglarono un'intesa sulle elezioni regionali che, oltre alla candidatura di Lucia Borgonzoni (Lega) in Emilia Romagna e Jole Santelli (Forza Italia) in Calabria, prevedeva che la Puglia, insieme alle Marche, spettasse a Fratelli d'Italia (Campania a FI, Toscana alla Lega e ricandidati gli uscenti Luca Zaia in Veneto e Giovanni Toti in Liguria). Meloni ha successivamente candidato l'europarlamentare di FdI Raffaele Fitto alla guida della Puglia, scelta mai avallata ufficialmente da Salvini. Fino allo strappo del Carroccio pugliese di ieri che ha annunciato la candidatura dell'ex fittiano Nuccio Altieri.