"Qatar-Ue punta di un iceberg? L'Ue chiarisca su armi, Nato, vaccini e..."

"Bisogna chiedere se lo scandalo dei “sacchi di banconote” in merito alla negazione dei diritti dei lavoratori in Qatar sia solo la punta di un iceberg". Lo afferma ad Affaritaliani.it Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista e fondatore di Italia Sovrana e Popolare, in merito allo scandalo delle tangenti del Qatar che ha terremotato il Parlamento europeo.



"Privi di pudore nel coprire 6.500 lavoratori morti e centinaia di migliaia ridotti in schiavitù, ci domandiamo se la corruzione e la spregiudicatezza mostrata dalla vicepresidente del Parlamento Europeo e da altri europarlamentari, non sia il modus vivendi delle istituzioni europee".



"In sostanza, quello accaduto per il Qatar, potrebbe esser successo per l’invio delle armi e le spese militari NATO? Per i contratti sui vaccini e delle multinazionali del farmaco? Per le risorse energetiche e la transizione energetica? Queste sono le domande, pressanti, che vogliamo fare all’Unione Europea. E non pensino di insabbiare la verità. Serve trasparenza".

