Quando Grillo disprezzava Mastella. La vendetta della rete che lo sputtana

Il cerchio si è chiuso: Beppe Grillo riempiva i teatri vomitando disprezzo su Clemente Mastella. “Come abbiamo fatto a ridurci così”, si chiedeva riferendosi al politico campano che poi lo querelava. Nelle scorse ore il video di uno degli spettacoli del comico circola con commenti tipo “da non credere che dopo aver detto tutte queste cose hanno il coraggio di leccargli il c..o a Mastella”.

Come hai fatto Grillo, tu e l’antipolitica, a ridurti così? A cercare addirittura un’alleanza col dispregiato Mastella, diventato catalizzatore dei responsabili che dovranno salvare il governo Conte-M5S-Pd, ma anche con Silvio Berlusconi che chiamavi “psiconano”. Amaramente ridicole le trattative per non far cadere il governo, pronte a imbarcare chiunque, demenziali le parole alla melassa di Grillo nel suo accorato appello (sforzatevi di leggerle, tenetevi forte): “Stiliamo insieme un patto tra tutti i partiti e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso che altro non può essere che la ricerca del bene comune per il Paese e colmiamo quel vuoto e la disaffezione che la politica ha lasciato in questi anni nell’animo degli italiani. Allarghiamo questo patto al mondo dell’informazione”.

Abbiamo finalmente capito il senso di un comico in politica. Uno che ha fondato un movimento sul vaffanculo demagogico da bar e chiamava tutti merde, ora vuole colmare il vuoto e la disaffezione e coinvolgere anche l’informazione, cioè per lui la feccia della feccia. Ricordate quando riferendosi ai giornalisti diceva: "vi mangerei tutti per il gusto poi di vomitarvi".

In sostanza oggi che la sua antipolitica non ha colmato il vuoto lui e il M5S lo riempie con le pastette che imputava in passato agli altri. In realtà sono solo pronti a tutto per mantenere la poltrona e il culo al caldo. Per permettere il potere e quello stipendio, che probabilmente mai più vedranno nella vita, a gente senza competenze né esperienza, così scarsi da farsi fregare pure dal “Bomba” (le spara grosse), come loro stessi chiamano amabilmente Matteo Renzi.

Dopo tutte queste prestazioni da equilibristi, agli italiani non rimane che fare un applauso, come al circo, mentre si cimentano in salti mortali per riuscire a sopravvivere. Perché i veri artisti sono gli italiani che riescono a restare in vita nonostante voi e soprattutto te, Grillo.

Il comico aggiungeva nel video: “Fate qualcosa, non avete niente da perdere, non hai futuro (rivolgendosi ad uno spettatore, ndr), che c…o fai!? Fate qualcosa!”.

Anche gli italiani faranno qualcosa. Non andranno, come negli Usa all’assalto del Congresso o vi manderanno a fare in culo come hai fatto tu Grillo con la classe politica italiana solo per prenderne il posto e il potere. Non hanno più niente da perdere, neanche la vita perché viene tolta quando ci tenete in casa per mesi senza una strategia e senza l’assistenza sanitaria territoriale, quando ci fate arrivare già morti per Covid agli ospedali strapieni, quando non date in tempo a medici e infermieri le mascherine e i dispositivi, quando migliaia di persone diventano disoccupate e chiudono attività che duravano da cent’anni.

Ma gli italiani lo sanno e anche il M5S, qualunque giochino riesca a fare: una risata amara li sta già seppellendo perché sono finiti in un vicolo cieco, l’uscita non esiste più. Non prenderanno più i voti di una volta e per questo non vogliono andare al voto. Gli italiani sono anche questo: sanno ridarti con gli interessi quello che gli hai dato.

C’è però da aggiungere che, a differenza dello spettacolo che vediamo, almeno Mastella ha la dignità di rappresentarsi per quello che è.