Quirinale 2022, elezione in diretta: tutte le ultime notizie

Quirinale 2022, il grande gioco: tutte le ultime notizie in diretta sul prossimo capo dello Stato

Il grande gioco del Quirinale è arrivato al suo quinto giorno. veti contro veti bloccano la partita. Chi sarà il prossimo capo dello Stato? Segui su Affaritaliani.it la diretta e non perdere tutte le ultime notizie.

Quirinale 2022, la diretta-video

Quirinale 2022, la diretta minuto per minuto

Quirinale: Toti, nome di Casellati non e' un atto eversivo 10.17

Offrire la seconda carica dello Stato Elisabetta Casellati come nome per la presidenza della Repubblica "non mi sembra un atto cosi' eversivo: vediamo se ci saranno i voti in Parlamento". Lo ha affermato il cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, entrando a Montecitorio nella quinta giornata di votazioni per l'elezione del presidente della Repubblica.

Quirinale: Tajani, Casellati anche in seconda votazione oggi 10.17

"Vediamo come andrà alla prima votazione se non dovesse esserci un risultato vincente oggi pomeriggio continueremo con Elisabetta Alberti Casellati... A buon intenditor poche parole: i grandi lettori di Forza Italia voteranno Elisabetta Alberti Casellati". Così Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, secondo quanto apprende LaPresse, nel corso della riunione dei gruppi e delegati regionali azzurri, in corso alla Camera.

Quirinale: Salvini, vertice maggioranza prima delle ore 11 10.02

La Lega conferma di volere due votazioni sul Quirinale. Matteo Salvini ha invitato Giuseppe Conte, Enrico Letta, Matteo Renzi e Roberto Speranza per un vertice da tenersi entro le ore 11.

Quirinale: c.destra votera' Casellati 09.48

I grandi elettori del centrodestra voteranno il Presidente del Senato, Elisabetta Casellati alla chiama di stamattina. Lo ha deciso il vertice dei leader.

Quirinale: M5s, Pd e Leu orientati su scheda bianca o nome 09.48

Orientamento per scheda bianca, ma anche valutazioni su candidature alternative. E' quanto stanno valutando i leader di M5s, Pd e Leu, riuniti alla Camera. Lo si apprende da fonti di centrosinistra.

Quirinale: Meloni,con questo Parlamento impossibile decidere 8.53

"La desolazione delle manfrine sull'elezione del Presidente della Repubblica certifica 2 cose che @FratellidItalia sostiene da sempre: 1. Con questo Parlamento e' impossibile decidere qualsiasi cosa. 2. Se fossero stati gli italiani ad eleggere il PdR lo avrebbero fatto in un giorno". Cosi' il leader di Fdi, Giorgia Meloni, su twitter.

Quirinale, Renzi: “A questo punto non escludo Mattarella bis” 08.47

"Non escludo più l'ipotesi che possa esservi anche un Mattarella bis, sarebbe il fallimento di chi voleva fare il king maker e non l'ha fatto, se devo andare a cercare i candidati in giro per Roma... ". Lo ha detto Matteo Renzi a Radio Leopolda sulla partita del Quirinale. "Sarebbe una forzatura nei confronti del presidente, ma siamo a venerdì e la vicenda si risolve in poche ore o questa ipotesi è in campo" ha concluso riferendosi al Mattarella bis.

Quirinale, Rosato (Iv): “Scontro improduttivo. Meloni vuole il voto e qualcuno le va dietrio” 08.47

"E' uno scontro improduttivo che serve solo per correre dietro i legittimi tentativi della Meloni di mettere in crisi la maggioranza di governo. La Meloni sta facendo di tutto per andare alle elezioni, qualcuno le sta andando dietro ma rompere il patto di legislatura mi sembra un atto di irresponsabilità. Trovo assurdo correre dietro ai desiderata della Meloni". Lo dice Ettore Rosato, presidente di Italia viva, arrivando alla Camera.

Quirinale: Letta, discuteremo se presentare nome 8.40

“Ne discuteremo qui”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, risponde ai giornalisti presenti alla Camera che gli chiedono se al termine del vertice con Giuseppe Conte e Roberto Speranza, presenteranno un nome per la quinta votazione.

Quirinale: Letta, tentano di dividerci 08.33

"Abbiamo sempre lavorato per l’unità. L'impressione e' che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose con l'obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese". Lo ha detto Enrico Letta entrando alla Camera.

Quirinale: Letta, chiederemo Fico aumentare votazioni 08.32

"La prima richiesta sara' al presidente Fico perche' si aumentino il numero di voti al giorno". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, arrivando alla Camera.

Quirinale: Letta, mi chiedo se ho fatto bene a fidarmi 08.30

"Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni". Lo ha detto Enrico Letta commentando le ipotesi avanzate dal centrodestra.

Quirinale: Borghi (Pd), con Casellati si va al voto 8.24

Se Elisabetta Casellati ce la dovesse fare con i voti di centrodestra e M5s "finisce la maggioranza, si va alle elezioni anticipate e si rompe il quadro politico rispetto al quale fin qui con grande fatica si e' gestita una situazione di straordinaria emergenza". Lo ha detto Enrico Borghi, deputato e componente della segreteria Pd, intervistato a Radio Anch'io, su Radio Rai Uno. "Ma noi siamo certi che ci sara' la compattezza del centrosinistra", ha aggiunto.

Quirinale: Marcucci, serve nome super partes. Bene asse Letta-Renzi 7.52

"Sono davvero stupito dalle giravolte di Salvini, mi sembra stia venendo meno il rispetto delle istituzioni". Così il senatore Pd Andrea Marcucci in un’intervista al quotidiano Il riformista. "Serve un nome super partes- spiega il parlamentare- un garante dell’unità nazionale, che non sia una bandierina di una o dell’altra parte. Ho detto nei giorni scorsi, ad esempio, che il Presidente Casini ha molte delle caratteristiche per essere il candidato di tutti".

Quirinale, Cassese: “Nessun incontro con Salvini” 7.45

"Si è creata attorno all'elezione del Capo dello Stato un'attenzione smodata", "ci sono cose più importanti. La visita di Salvini a casa sua? "Qualcuno deve avere avuto una visione", "vivo come i monaci stiliti, ha presente? Scelsero di vivere su una colonna. Ecco, non vedo nessuno, manco i miei nipoti, per colpa del Covid". Un vicino di casa ha visto Salvini uscire dalla sua palazzina… "Sopra casa mia abita un ex senatore, che per inciso è stato anche mio studente".

Quirinale: riunione Pd-M5s-Leu per decidere reazione a Casellati 07.34

E' convocato per stamani alle 8.30 un nuovo vertice delle delegazioni di Pd, M5S e Leu. La decisione è stata presa dai tre leader Letta-Conte-Speranza, per decidere il comportamento di reazione se la candidatura di Elisabetta Casellati sarà confermata.