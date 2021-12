Berlusconi presidente della Repubblica, mancano 14 voti. Inside clamoroso

Quirinale, Centrodestra a quota 440-445, più...

Meno quattordici. Sarebbero - condizionale d'obbligo - i voti che mancano a Silvio Berlusconi, secondo l'ultimo aggiornamento del pallottoliere che costantemente aggiornano ad Arcore, per essere eletto presidente della Repubblica al quarto scrutinio, quando sarà necessaria la maggioranza assoluta (505 voti). L'indiscrezione che arriva ad Affaritaliani.it da Palazzo Madama è clamorosa. Finora l'ex Cavaliere non si è candidato ufficialmente, ma è evidente a tutti la sua ambizione di salire sul Colle più alto di Roma.



Il Centrodestra unito, considerando i delegati regionali, sarebbe attorno a 440-445 voti, ai quali si dovrebbero sommare al momento una decina di renziani, un po' di voti di ex M5S ora nel gruppo Misto e di qualcuno nel gruppo delle Autonomie. "Basta convincere una ventina tra Pd e M5S ed è fatta", commenta un forzista. Ecco perché, probabilmente, il cambio di strategia sul reddito di cittadinanza. Conte e Di Maio hanno apprezzato dicendo però che Berlusconi non è il loro candidato, ma magari qualche parlamentare del M5S potrebbe arrivare al punto di votarlo. Ad Arcore ci sperano, sperando di aggiornare presto al ribasso quel meno 14...