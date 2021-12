Quirinale, Berlusconi: "Prime tre schede bianche. Alla quarta votate per me"

Quirinale, Berlusconi detta la linea ai suoi per la corsa al Colle

Silvio Berlusconi tira dritto per la corsa al Colle. Il leader di Forza Italia è sempre più convinto che l'obiettivo Quirinale si alla sua portata e vuole convincere prima di tutto i suoi parlamentari. Per questo - si legge sul Corriere della Sera - ha ben istruito i suoi fedelissimi. "Allora, per le prime tre votazioni, chiederemo a tutti di votare scheda bianca. È l’unico modo per arrivare alla quarta e provarci per davvero". Ai veterani del berlusconismo, agli uomini che stanno con lui da più tempo e che lo conoscono da una vita, il Berlusconi impegnato nella campagna del Quirinale ricorda quello delle origini, il costruttore che edificava su terreni su cui altri non avrebbero scommesso una lira, il presidente del Milan che suggeriva al mister la formazione da schierare.

Berlusconi - prosegue il Corriere - sa perfettamente che la partita entra nelle sue mani non prima della quarta votazione. E nella decisione di non voler fare assolutamente «il candidato di bandiera», ripetuta fino allo sfinimento dai forzisti agli interlocutori di Lega e Fratelli d’Italia, c’è la consapevolezza che lasciare sguarnite le prime tre votazioni lascia un margine maggiore all’individuazione di quel «presidente di tutti» a cui sia Meloni che Enrico Letta hanno fatto riferimento nell’ultima settimana.

LEGGI ANCHE

Covid, carabiniere guarito resta invalido: vaccino rischioso ma niente esonero

Covid, scenario catastrofico: un milione di casi al giorno. Lockdown per mesi