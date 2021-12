Quirinale, da Boschi occhiolino a Salvini: "Lega? Indicato un metodo corretto"

Quirinale, Boschi: "Non tireremo Draghi per la giacchetta"

Maria Elena Boschi conferma l'intesa tra la Lega e Italia Viva. L'ex ministra approva il metodo scelto da Salvini per il sistema da utilizzare per la scelta del nuovo capo dello Stato. "La Lega - spiega la Boschi a Repubblica - ha indicato un metodo, secondo me corretto. Salvini infatti ritiene necessario coordinare un lavoro comune di tutte le forze politiche. Ovviamente, non significa che la Lega dà le carte ma significa che tutti, con pari dignità, devono scegliere l’arbitro dei prossimi sette anni. Poi se Renzi dialoga con Salvini si grida allo scandalo, se Letta e Meloni fanno un incontro al mese va tutto bene. Ma la verità è che il metodo è quello di trovare la maggioranza più ampia. Dei nomi non parlo".

"Quelli - prosegue la Boschi a Repubblica - che un anno fa dicevano "O Conte o morte" oggi dicono "c’è solo Draghi". Non mi pare un atteggiamento di grande serietà e noi non tiriamo il premier per la giacchetta. Un anno fa con la scelta di aprire la crisi abbiamo salvato l’Italia. Sette anni fa con la scelta di indicare Mattarella abbiamo garantito un mandato presidenziale di alto rilievo. Abbiamo le carte in regola per dire che su questa partita saremo seri, determinati, forse decisivi".

