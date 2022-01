Quirinale, Gubitosa (M5S): "Non tirare Mattarella per la giacca. Draghi..."

"Fare tutto quello che è possibile per evitare nuove chiusure"



Vaccino obbligatorio sopra i 50 anni ma niente Green Pass rafforzato per i servizi alla persona. Misure giuste?

"Il M5S mantiene la stessa linea utilizzata durante tutto questo periodo: massima tutela della salute degli italiani e protezione del lavoro.In questo periodo, purtroppo, gli ospedali sono tornati in sofferenza a causa della nuova variante e le percentuali di non vaccinati nei reparti e nelle terapie intensive è altissima. Il problema non riguarda il numero di contagi, riguarda il numero di posti letto occupati. Inserire l'obbligo di vaccinazione per gli over 50 va nella direzione di proteggere quella fascia di popolazione che, o per paura o per sfiducia, non ha aderito ancora alla campagna vaccinale e rischia di finire in terapia intensiva o peggio di morire. Inoltre, bisogna fare tutto quello che è possibile per evitare nuove chiusure".

Che cosa pensa delle misure per il rientro a scuola dopo le vacanze di Natale? Andava posticipato il ritorno in classe?

"È sacrosanto evitare quanto più possibile la Dad. I nostri bambini e ragazzi hanno pagato più di tutti le inevitabili restrizioni causate dalla pandemia. Inoltre, abbiamo chiesto al Governo un utilizzo massiccio dello smartworking, sopprimerlo è stato un grave errore".

"Eviterei di tirare Mattarella per la giacca. Mi sembra una sgrammaticatura istituzionale"

Sul Quirinale i senatori del M5S hanno chiesto il Mattarella bis, ma Giuseppe Conte aveva parlato di una donna. Non è una delegittimazione del capo politico del M5S?

"Non è una novità la nostra stima nei confronti del Presidente Mattarella. Ma vi è un diniego pubblico da parte di Mattarella. Eviterei di tirarlo per la giacca. Mi sembra una sgrammaticatura istituzionale. Il presidente Conte si sente continuamente con tutti gli altri leader politici e si confronterá anche con il gruppo parlamentare del M5S per arrivare a una scelta condivisa su una figura di elevato profilo morale".

Ha ragione il Pd quando dice che il tavolo è bloccato fino a quando non viene rimossa la candidatura al Quirinale di Berlusconi?

"Berlusconi non avrà i nostri voti, è una candidatura irricevibile per il M5S".

Draghi al Quirinale? "Sa benissimo che nel primo semestre 2022 vanno rispettati 45 obblighi Ue"

Mario Draghi al Quirinale vuol dire elezioni nel 2022?

"Draghi sa benissimo che nel primo semestre 2022 vanno rispettati 45 obblighi Ue per accedere ad altri 24 miliardi del Pnrr e che bisogna continuare ad affrontare con forza la quarta ondata".

Come vede il M5S il dibattito nel Pd sul ritorno di Massimo D'Alema?

"È un dibattito interno al Pd. Noi dobbiamo pensare a completare l'organizzazione del nuovo corso di Giuseppe Conte e radicarci sui territori, un grave limite del passato che va superato".

"Immediato scostamento di bilancio per ristorare le imprese colpite dalle nuove restrizioni e per far fronte all'aumento delle bollette"

Pensa che serva un nuovo intervento per abbattere i costi delle bollette di luce e gas?

"Siamo stati i primi a chiedere al Governo un immediato scostamento di bilancio per ristorare le imprese colpite dalle nuove restrizioni e per far fronte all'aumento delle bollette. Votiamolo subito, le famiglie italiane vanno sostenute".

Nel 2022 serve un nuovo intervento per ridurre la pressione fiscale?

"In realtà, i miei colleghi in Commissione Finanze stanno già lavorando alla legge Delega per il "secondo tempo" della Riforma fiscale. Gli 8 miliardi stanziati in legge di bilancio rappresentano solo l'inizio di un percorso. Bisogna abolire definitivamente l'Irap ed agevolare i giovani imprenditori che hanno idee brillanti ma che vengono penalizzati dal sistema italiano. Se hai una intuizione imprenditoriale, è lo Stato che deve mettere i soldi e farti partire. Su questo farò una mia proposta".