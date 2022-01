Quirinale, la candidatura rosa? Mitragliata dai “progressisti"

La destra decide di schierare una propria rappresentante ed ecco che è uno scandalo

Donne. Una vita passata a lamentarsi che le signore vengono messe in disparte, usando la cosa come arma politica contro la destra. Poi la destra decide di schierare una propria rappresentante ed ecco che è uno scandalo. E la candidatura femminile, al Quirinale, più votata della storia, sulla quale il centrosinistra non ha nemmeno voluto esprimersi per paura venisse eletta, è stata mitragliata dai “progressisti”.

Le più scatenate contro la candidatura al Quirinale di Elisabetta Alberta Casellati sono state le donne, giornaliste e politiche. Nel teatrino tv anti-Salvini, allestito da Enrico Mentana, la Presidente del Senato è stata mitragliata dalla conduttrice de “La 7”, Myrta Merlino, ex moglie del corretto e irreprensibile ex commissario anti-Covid, Domenico Arcuri.

Sempre di parte, la sinistra, anche Monica Maggioni, direttrice del Tg1, vicina al Pd, che ha consentito un lungo comizio di Peter Gomez, direttore de “IlFattoQuotidiano.it”, contro il temuto leader del centrodestra, Matteo Salvini. Contraddittorio? Neppure l’ombra. E gli utenti, compresi i leghisti, continuano a pagare l’esoso canone...

Ps: Una domanda a Cairo. Lei paga dei compensoni agli opinionisti, schieratissimi, che mitragliano, da una settimana, Salvini? Quanto sborsa, presidente? E dà un lauto gettone pure all’eterno Mastella, con capello arancione?

