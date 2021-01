Quirinale, Mattarella boccia i 'responsabili'. Maggioranza coesa o subito urne

Sergio Mattarella osserva da vicino la situazione politica, con la sempre più probabile crisi di governo ormai alle porte. Il capo dello Stato - si legge su Repubblica - ha le idee chiare sul futuro prossimo del Paese. Prevale la sensazione che in caso di crisi, con Conte dimissionario, sarà complicato formare un’altra maggioranza, che il Capo dello Stato pretende non risicata, coesa, omogenea nella composizione, filo europeista e varata non soltanto per evitare le urne. Il contrario di un’operazione responsabili. Ma intanto, nell’incertezza e nella confusione, fioriscono le ipotesi dei governi tecnici, tipo quello che potrebbe reggere l’ex presidente della Corte costituzionale Marta Cartabia.

Al Colle insomma - prosegue Repubblica - attendono gli sviluppi. Il Conte 2 è in una fase di crisi di fatto. Le operazioni al rilento sulle vaccinazioni e le difficoltà sul Recovery sono lì a testimoniare un governo che viaggia col fiato grosso. Solo nel momento in cui Conte si presentasse dimissionario allora entrerebbe in scena il Presidente. E a quel punto sarebbe possibile un reincarico, con un giro rapido di consultazioni, ma a patto che Conte non sia stato già sfiduciato in Parlamento e che sappia dimostrare, numeri alla mano, di avere a disposizione un’altra maggioranza.