Quirinale, Mattarella cerca casa a Roma. Il presidente "beffato" da un selfie

Mattarella cerca casa a Roma. Il presidente "beffato" da un selfie

Sergio Mattarella non si ricandiderà come presidente della Repubblica. La quasi certezza dell'addio del Capo dello Stato al Quirinale arriva da un selfie postato da una ragazza sui social. Il presidente, infatti, - si legge sul Corriere della Sera - è andato lo scorso pomeriggio a visitare un appartamento in centro a Roma, una signorile abitazione di 120 metri quadri ai confini con il centro storico. Stupore dell'inquilina quando ha aperto la porta, Mattarella era accompagnato dalla figlia. "Possiamo farci un selfie?". E così la visita privata è diventata pubblica.

Alla fine del suo settenato, insomma - prosegue il Corriere - Mattarella fa quello che si fa di solito quando finisce il periodo di permanenza in una casa, anche se la casa che si sta per lasciare è il Quirinale ed è alla ricerca di una nuova abitazione. L'appartamento, che per il presidente ha il pregio di essere vicino alla casa di uno dei figli, dovrà essere pronto entro dicembre. Il chiaro segnale che Mattarella non ha nessuna intenzione di fare un mandato bis al Quirinale.