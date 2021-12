Quirinale, Meloni: "Patriota senza compromessi". Occhi sul tavolo di Salvini

Meloni: "Il centrodestra ha i numeri per essere determinante per l'elezione del Capo dello Stato. Vogliamo un patriota e non accetteremo compromessi"

Un patriota al Quirinale, senza compromessi. Giorgia Meloni attende il discorso conclusivo di Atreju 2021 per lanciare un messaggio a quelle forze politiche, Partito Democratico in testa, che invocano una larga maggioranza sull'elezione del presidente della Repubblica. Ma quello di Meloni è anche un messaggio all'alleato leghista che, da domani, chiamerà tutti i leader dei partiti per sedersi attorno a un tavolo e discutere dell'elezione del Capo dello Stato. Come Meloni, Salvini sottolinea che il centrodestra ha i numeri per essere protagonista del voto a Camere riunite, ma la presidente di Fratelli d'Italia aggiunge una postilla che sembra chiudere al dialogo: nessun compromesso.

Non solo: Meloni guarda anche oltre e sembra voler agganciare l'appuntamento con il Colle alla "madre di tutte le riforme", il presidenzialismo: "Vogliamo lavorare per la madre di tutte le riforme: uscire dal pantano della Repubblica Parlamentare ed entrare nella Repubblica Presidenziale", spiega la presidente di Fratelli d'Italia: "Non mi stupisce che da questo palco si sia detto contrario Giuseppe Conte e non mi stupisce che si sia detto contrario il Partito Democratico, un partito che da dieci anni sta al governo senza aver vinto le elezioni. Il centrodestra ha i numeri per essere determinante per l'elezione del Capo dello Stato. Vogliamo un patriota e non accetteremo compromessi".

Questo, contemporaneamente al 'cantiere' del centrodestra che fratelli d'Italia intende aprire a breve per costruire la casa dei conservatori. L'annuncio della leader galvanizza i partecipanti alla festa di Atreju che, per tutta la mattinata, hanno ascoltato gli interventi di esponenti del conservatorismo internazionale. A Fratelli d'Italia e' stato affidato da qualche anno il ruolo di coordinamento in un 'network' di 45 partiti conservatori in tutto il mondo, l'Ecr.

(Segue...)