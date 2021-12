Quirinale, mossa di Draghi per "bruciare" Amato. "Nome comune e resto a Chigi"

Quirinale, Draghi vuole il Colle e comincia a giocare le sue carte

Mario Draghi è uscito allo scoperto, vuole il Quirinale. La mossa esplicita del premier ha messo in allarme tutti i partiti. Ma il presidente del Consiglio non ha scelto a caso la sua strategia. L'obiettivo - si legge sul Fatto Quotidiano - è di anticipare i tempi per "bruciare" l'altro candidato forte a prendere il posto di Sergio Mattarella: Giuliano Amato. L'ex premier nella conferenza di lunedì scorso, era esattamente di fronte a Mario Draghi: una coincidenza che molti hanno colto come una sorta di simbolo, se non di vero e proprio segnale del fatto che l’ex premier di centrosinistra appare oggi l’unico vero competitor nella corsa per il Colle. Tanto è vero che l’ex Bce l’avrebbe salutato con un distacco che non è sfuggito agli osservatori. E che va inquadrato all’interno della corrida quirinalizia aperta dallo stesso Draghi.

Il premier - prosegue il Fatto - ha infatti chiarito che se la maggioranza si spacca e il presidente viene eletto da una “compagine” diversa da quella che sostiene l’attuale governo, l’esecutivo non può rimanere in vita. E dunque, lui se ne va. È una forzatura politica che da ieri si traduce in una sfida ai partiti e si può sintetizzare così: "Trovate una personalità condivisa da tutti e così io resto premier". Ma Amato non è del tutto semplice come soluzione, indigesto sia per i 5 Stelle sia per molti leghisti. Ma in chiave anti-Draghi e contro il rischio di elezioni anticipate e potrebbe venir fuori. Magari con la scelta finale di spostarsi su di lui anche di Matteo Renzi che nel 2015 gli preferì Mattarella, rompendo così il patto del Nazareno. A quel punto Draghi resterebbe a Chigi, ma con un ruolo molto più forte rispetto ad ora, governando con piglio più deciso e autoritario di quanto abbia fatto finora.

