"Quirinale? No, Draghi vuole la poltrona Ue di Ursula von der Leyen"

Come finisce la partita del Quirinale? Chi sarà il prossimo presidente della Repubblica?

"Con il solito Carneade che viene fuori all'ultimo momento, a meno che il Centrodestra alla quarta votazione, insieme a un pezzo di Pd e a Renzi, non riesca a trovare un cattolico".

Ad esempio...?

"Potrebbe essere uno che assomiglia a Casini. Assomiglia, visto che lui si è tirato fuori".

Draghi non andrà al Quirinale?

"Il premier vuole andare a Bruxelles al posto di Ursula von der Leyen o negli Stati Uniti con un incarico prestigioso, altrimenti non si comporterebbe in questo modo".

Cioè?

"Draghi ha una totale disattenzione verso i suoi ministri e un atteggiamento di sfregio nei confronti dei partiti. Una solitudine fantastica che non giova per il Quirinale. Se adesso si comporta così, non dura sette anni al Colle e non lo votano".

Niente Mattarella bis?

"Non credo alla smentita di Mattarella, i Presidenti più smentiscono più pensano alla ricandidatura. L'unica cosa possibile è un mandato a termine, come fu per Napolitano, di un annetto circa per concludere il Recovery".

Come finiscono le Comunali di ottobre?

"A Roma male per il Centrodestra per colpa di Meloni. Male per il Centrodestra anche a Milano. La sinistra avrà una boccata d'ossigeno non certo grazie ai personaggi voluti da Letta, la cui segreteria sta finendo molto male. Il partito è contro di lui e l'opinione pubblica di sinistra non capisce come si sta muovendo".

E nei 5 Stelle?

"La vera notizia è l'apertura garantista di Di Maio. Le parole dell'ex sindaco Uggetti del ministro degli Esteri indicano l'inizio di una nuova era per un pezzo del Movimento 5 Stelle, che comunque vale il 10-12%, che può aggregarsi al centro ed essere un'arma letale per la sinistra".

Di Maio fa ombra a Conte?

"Conte non pervenuto".

L'operazione Coraggio Italia di Toti e Brugnaro segna la fine di Forza Italia?

"Forza Italia è già finita da un pezzo, da quando è in mano a personaggi come la Ronzulli che non si capisce come faccia Berlusconi a sopportarla".

E Tajani?

"E' stato un bravo commissario europeo e un ottimo presidente dell'Europarlamento, ma non prende palla in Forza Italia".

La Rai? Chi sarà il nuovo a.d.?

"Ancora una volta stanno cercando un esterno, come se non bastasse il disastro combinato da Campo Dall'Orto e da Salini. Sembra proprio che l'intenzione sia quella di distruggere la Rai".

Un esterno, chi?

"O una donna, visto che Draghi è più innamorato del genere che delle professionalità, come alle Ferrovie, oppure qualche vecchio già passato di lì, come Agrusti, che ha fatto male come cfo e come presidente di RaiWay".