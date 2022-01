Casellati al Quirinale? Pd: "Governo e legislatura a serio rischio"

"A prescindere dai giudizi sulle persone, che noi non abbiamo offerto in nessuna di queste fasi, noi siamo per un tavolo di confronto tra tutti i partiti della maggioranza per trovare un nome condiviso". Con queste parole il deputato del Partito Democratico Emanuele Fiano commenta con Affaritaliani.it l'ipotesi sempre più probabile che domani, alla quarta votazione, il Centrodestra voti come presidente della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati.



E se la presidente del Senato venisse eletta al Quirinale, magari per pochi voti, senza l'ok del Centrosinistra che cosa succederebbe? "Il Centrodestra metterebbe a serio rischio la tenuta del governo Draghi e della maggioranza. Si prenderebbe una grande responsabilità anche in ordine al proseguimento della legislatura", conclude Fiano.



LEGGI ANCHE:



Casellati al Quirinale? Il Pd esce dal governo e chiede le elezioni



Quirinale, Nerio Nesi: "Italia lontana dal socialismo. Draghi resti premier"



Quirinale, Casini o Draghi. Sfida finale. Ecco chi è in vantaggio e perché



Cacciari: "Berlusconi al Quirinale? Arrivano le corazzate internazionali"