Raggi e Di Battista lanciano "Schierarsi". Ma l'obiettivo è prendersi il M5s

M5s, le mosse di Raggi-Di Battista con la regia di Beppe Grillo

Il M5s è sempre più spaccato al suo interno dopo la pesante batosta arrivata alle elezioni Europee, il Movimento non ha raggiunto nemmeno la soglia psicologica del 10% e questo ha provocato la reazione del fondatore Beppe Grillo, che ha criticato apertamente il leader Giuseppe Conte: "Ha preso più voti Berlusconi da morto che lui da vivo". Una frase, aggiunta a molte altre, che di fatto ha creato una scissione all'interno del partito. Ed è in questo contesto che potrebbero tornare alla ribalta due pilastri del grillini. Come riporta Repubblica, Alessandro Di Battista, ex deputato pentastellato, ha organizzato una manifestazione davanti al Senato.

Prima, però, incontrerà l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi. L’appuntamento di piazza è fissato per venerdì della prossima settimana, il 28 giugno. Anche la location è suggestiva. Ai margini del Parlamento: piazza delle Cinque lune. Il contenitore è "Schierarsi", l’associazione, per ora solo culturale, che pure Raggi sostiene. Ma dietro questa mossa politica in realtà ci sarebbe molto di più, l'obiettivo, neanche troppo nascosto, sarebbe quello di prendersi il Movimento e spodestare Conte. Grillo spinge per affidare il partito all'ex sindaca di Roma, da tempo sta cercando una leader donna e visti anche i recenti riavvicinamenti tra i due, la sua prescelta potrebbe essere proprio la Raggi.