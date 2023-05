Rai, l'affondo di Meloni contro Annunziata e compagni: "Qualcuno non riesce a misurarsi col merito". E scoppia la polemica sul comizio in diretta

Rai: Meloni replica all'Annunziata, ma scoppia la polemica per il comizio del Centrodestra in diretta sulla tv pubblica

La premier Giorgia Meloni ha aspettato il momento giusto per rispondere agli addii alla Rai. Serviva un pulpito opportuno dove poter parlare come leader di partito e non da presidente del Consiglio. Lo ha fatto ieri sera a Catania, nel comizio di chiusura della campagna elettorale del candidato sindaco sostenuto dal Centrodestra, Enrico Trantino.

"Se nella Rai qualcuno deve misurarsi col merito e decide che non ce la fa e deve misurarsi con altro, non è un problema che possiamo porci noi". Nel mirino di Meloni c’è Lucia Annunziata, giornalista e conduttrice della trasmissione "In Mezz’ora" su Rai 3, che l’altro ieri con una lettera ha annunciato le sue dimissioni in polemica con il governo, e a Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa, che lascerà la tv pubblica per passare a Discovery.

Giorgia Meloni e gli alleati di Centrodestra

"Io non intendo sostituire un intollerante sistema di potere con un altro intollerante sistema di potere – ha tuonato la premier -. Voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere, in cui non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica. Voglio un sistema meritocratico e plurale che rappresenti tutti che dia spazio a tutti in base al valore che dimostrano e non alla tessera".

Ma il comizio di Catania ha scatenato la polemica principalmente per la diretta fatta da Rai news 24. Secondo Pd e M5s il canale all news, trasmettendo l’evento, ha compiuto una “gravissima violazione della par condicio”. Per le opposizioni “non era mai accaduta una cosa del genere”. L’accusa è che “la nuova Rai diventa TeleMeloni”.

Il Pd ha presentato un esposto urgente ad Agcom e una interrogazione parlamentare. “Mai il servizio pubblico era caduto così in basso nella parzialità politica. È tv di regime", si legge nella nota dei parlamentari dem della commissione di vigilanza Rai.

Floridia: "La commissione di Vigilanza valuterà il comizio della destra su Rainews"

"Apprendo dalle segnalazioni di diversi gruppi parlamentari che su RaiNews24 sarebbe andata in onda in diretta il comizio organizzato dal centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Catania. La commissione di Vigilanza valuterà con estrema attenzione questo caso per tutti i profili di competenza. Si potrebbe profilare una violazione importante della par condicio e del pluralismo che il servizio pubblico non si può assolutamente permettere", ha annunciato in una nota la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia (M5s).