Rai, scoppia il 'lodo' Simona Agnes. Cda, FdI accelera e FI rischia il ko

Per di più a complicare il quadro c'è la spaccatura nella minoranza dopo la bagarre tra Pd e grillini sul sit-in contro la presunta lottizzazione della Rai

Rifare il cda della Rai prima o dopo le Europee? Questo è il dilemma. Se da una parte qualcuno in Fratelli d'Italia vorrebbe portare a rinnovo il Consiglio di Amministrazione di viale Mazzini prima di giugno, dall'altra c'è chi vorrebbe attendere l'esito delle urne per capire come sia cambiato il peso dei partiti soprattutto all'interno della maggioranza di governo.

Il direttore generale Giampaolo Rossi nelle ultime ore avrebbe chiesto un incontro al premier Giorgia Meloni per mettere davanti alla prova dei fatti l'ad Roberto Sergio e consacrare la famosa staffetta ai vertici di cui si parla da mesi. Difficile che questo incontro a tre possa tenersi in pieno clima sanremese. Un'accelerazione che ha messo in allarme Forza Italia, al momento il partner debole dell'alleanza di Centrodestra, che da mesi sta lavorando per proporre Simona Agnes alla presidenza della Rai.

L'ipotesi non dispiace alla Lega, ma il Carroccio al momento è concentrato sulle elezioni europee. E così, dicono i ben informati, se Fratelli d'Italia volesse un'accelerazione, allora la Lega passerebbe subito all'incasso con la richiesta naturale della presidenza. Teresa De Santis? Federica Zanella? A Forza Italia rimarrebbe "solo" un posto nel Cda e non per Simona Agnes.

Per di più a complicare il quadro c'è la spaccatura nella minoranza dopo la bagarre tra Pd e grillini sul sit-in contro la presunta lottizzazione della Rai. Difficile che le minoranze accettino di rinnovare i vertici Rai in questo clima. Minoranze a cui non dispiace la gestione di Roberto Sergio, uomo di struttura, storico interno Rai e soprattutto amministratore capace e ascoltato, sia a destra che a sinistra. Chi vede in lui l'elemento utile a mixare continuità e discontinuità, garantendo anche il lodo Agnes, forse non si sbaglia.