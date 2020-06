Rdc, centri per l’impiego fermi. Conte pensa alla Pisano per l’app sul lavoro

Rdc, centri per l’impiego fermi. Il piano B del governo per l'Anpal

La lettera dei nove parlamentari che puntano il dito contro la gestione dell'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive sul lavoro, non è l'unica grana per Mimmo Parisi, il professore italoamericano venuto dal Mississippi e chiamato dal M5s a gestire l'Agenzia. Forte è il malcontento, soprattutto tra i dem e nei renziani, per la gestione di un organismo importante come l'Anpal "di fatto ferma al palo con l'arrivo di Parisi", le lamentele fatte arrivare al premier Giuseppe Conte. Che, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti di governo, sta ora ragionando sulla possibilità di affidare lo sviluppo e la diffusione della app per incrociare la domanda e l'offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione alla ministra dell'Innovazione Paola Pisano, commissariando così nei fatti il numero 1 dell'Anpal. "Ammesso che resti al suo posto", confidano le stesse fonti, non escludendo un cambio alla guida, visto che il presidente dell'Anpal sembra non convincere più nemmeno i grillini, che al principio lo sponsorizzarono per quel ruolo.

Rdc, centri per l’impiego fermi. Dopo Immuni la Pisano potrebbe gestire l'app di Anpal

L'applicazione in questione è proprio quella che, sviluppata da Parisi negli Usa, aveva attirato l'attenzione dei pentastellati sul docente italiano, cervello in fuga trapiantato negli States. Ma tutto è fermo, anche per i tanti freni che in Italia ostacolano lo sviluppo e la diffusione dell'applicazione. Difficoltà su cui, però, il presidente dell'Anpal si starebbe cullando, l'accusa che serpeggia e che si somma alle critiche per il piano industriale di Anpal proposto per il prossimo triennio da Parisi, giudicato insufficiente e respinto per ben tre volte dal cda dell'Agenzia e al centro della lettera a Conte spedita ieri da 9 parlamentari. Da qui l'idea di affidare il progetto app alla ministra Pisano, che su Immuni, a detta di Palazzo Chigi, si è mossa rapidamente fronteggiando tutte le problematiche del caso. Prima tra queste, le difficoltà legate ai dubbi per far sì che gli italiani scarichino Immuni: anche su questo si sta ragionando a Palazzo Chigi, valutando la possibilità di una campagna che coinvolga testimonial di peso. Se non lo stesso presidente del Consiglio.

Rdc: chi è Domenico Parisi, l'uomo chiamato dal M5s per gestire l'Anpal

Presidente di Anpal e amministratore unico di Anpal Servizi Spa da febbraio 2019. Il professor Parisi si è laureato alla Cattolica di Piacenza in scienze agrarie, con una tesi in sociologia rurale. Ha studiato a lungo in America, conseguendo il dottorato di ricerca in sociologia rurale e statistica applicata nel 1998 presso la Pennsylvania State University. Dal 2007 è professore ordinario di demografia e statistica applicata alla Mississippi State University. Diventa direttore del Centro nazionale di ricerca e strategia di pianificazione e analisi e mette a punto il Mississippi Works System, un sistema innovativo di intendere i servizi per il lavoro utilizzando anche i big data, con tutte le informazioni statali e delle aziende, mettendo in contatto chi cerca lavoro con chi offre lavoro.Ha maturato inoltre una grandissima esperienza al servizio delle istituzioni pubbliche, nel Mississippi e a livello nazionale, dedicandosi per oltre due decenni alle politiche del lavoro, dello sviluppo economico e dell’educazione sin dai primissimi anni di vita. In questi ambiti è oggi riconosciuto come uno dei principali esperti negli Stati Uniti, soprattutto per il suo impegno nel campo delle data sciences applicate ai servizi pubblici e in particolare all’incontro domanda-offerta di lavoro.