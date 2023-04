RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo

RdC, 43 articoli. Ecco la riforma



"È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per l’inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. La Garanzia per l’inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa". E' quanto c'è scritto nell'articolo 1 (Garanzia per l’inclusione) della bozza (che potrebbe subire alcune modifiche) della riforma del reddito di cittadinanza alla quale sta lavoranza il governo.

"Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa" è il titolo della riforma che è composta in totale da 43 articoli. Affaritaliani.it pubblica in anteprima e in esclusiva la versione integrale della bozza che supera e cambia radicalmente il reddito di cittadinanza.