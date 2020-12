Recovery, bomba Bonetti su Conte: "Io e Bellanova pronte a dimetterci"

"Io sarei pronta a dimettermi nel momento in cui non avrei piu' la possibilita' di rispondere al giuramento che ho fatto. Ho giurato sulla Costituzione Italiana che prevede un processo democratico che deve essere tutelato e mantenuto. Nel momento in cui non fossi messa nelle condizioni di rispettare questo giuramento, anche per coscienza personale, si' sarei pronta anche a dimettermi".

Per poi aggiungere: "Se si arrivasse a una rottura" sulla task force esterna per il Recovery fund "io e Teresa Bellanova daremmo le dimissioni". Così la ministra delle Pari opportunità e della famiglia, Elena Bonetti, a Radio Capital. "Sarei pronta a dimettermi nel momento in cui non avessi più possibilità di mantenere il giuramento che ho fatto come ministra", ha aggiunto.