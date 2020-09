Regionali, Berlusconi si allinea a Salvini-Meloni: "Conte si dimetta comunque"

Regionali, Berlusconi: Conte dovrebbe dimettersi a prescindere

"Questo governo dovrebbe dimettersi" a prescindere dal risultato delle elezioni regionali. Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ad Agora', su Rai Tre. "Il fallimento del Governo Conte e' sotto gli occhi di tutti. Nessuna strategia per superare l'emergenza", ha aggiunto. ''La verità è che siamo in una situazione di confusione dopo mesi di discussione e incertezze, di annunci confusi e contradditori su ogni tema, dall'organizzazione dei trasporti a quella delle aule scolastiche. Nella maggioranza su questi temi convivono posizioni diverse e contraddittorie. Questa confusione deve essere superata".

Referendum, Berlusconi: sto riflettendo ma liberta' voto FI

"Io sto ancora riflettendo sul mio voto, fermo restando l'assoluta liberta' per i nostri militanti e per i nostri eletti". Lo ha detto Silvio Berlusconi, ad Agora' su Rai Tre.

Scuola: Berlusconi, vaccino anti influenza per tutti studenti

"Tener bloccate le scuole avrebbe conseguenze certamente negative" per alunni e famiglie", ma al tempo stesso "sarebbe irresponsabile riaprire senza le condizioni di massima sicurezza" . Lo ha detto il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ad Agora' su Rai Tre. "Credo sia importante adottare alcuni strumenti di buon senso come l'obbligo della vaccinazione anti influenzale per tutti gli studenti", ha aggiunto. "La verita' e' che siamo in questa situazione dopo mesi di discussione, di incertezze, di annunci confusi e contraddittori" sulle varie questioni. "In seno alla maggioranza convivono posizioni diverse e contraddittorie" sui diversi temi, ha notato.