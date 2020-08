Referendum, Di Maio: "Pronti a votare la legge elettorale già domani"

"Per quanto riguarda la legge elettorale, come ho già ribadito infinite volte, il M5S rispetta sempre i patti e siamo pronti a votarla già domani". Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un post su Facebook.

Referendum, Di Maio: "Pronti a votare l'elettorale già domani"

"In Italia si discute della riforma" del taglio dei parlamentari "da più di 30 anni. Ad oggi abbiamo il più alto numero di parlamentari in Europa, è un triste primato che dobbiamo rivedere per avviare una grande fase di rinnovamento. Il punto non è solo il risparmio di mezzo miliardo di euro (300mila euro al giorno) che otterremo, ma anche una maggiore efficienza del sistema. Dopo questa riforma avremo infatti un Parlamento più snello, in grado di lavorare con maggiore celerità". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, su Facebook.

"Vedete, questo è un Paese in cui la politica per anni ha saputo solo chiedere sacrifici agli italiani. Questa volta devono invece essere le istituzioni a fare un passo avanti e devono farlo perché è giusto, perché è sano. Perché non è possibile che in Germania gli eletti siano 700, in Gran Bretagna circa 650, in Francia meno di 600 e da noi 945. Abbiamo la possibilità di portare a casa una riforma epocale che riporterà l’Italia alla normalità", aggiunge.