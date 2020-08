Referendum, il comunista Rizzo: "Affonda i 5 Stelle, vota no"

Il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo ad Affaritaliani.it sul referendum del 20-21 settembre sul taglio dei parlamentari

"Il referendum è “l’ultima spiaggia” per un M5S alla deriva dopo che ha tradito tutto quello che aveva promesso in campagna elettorale. Invece di spiegare i temi del NO con la rappresentanza, con la Costituzione ecc. facciamo una campagna molto, molto più efficace con un solo titolo: AFFONDA I CINQUE STELLE, VOTA NO. Ci ritroveremo ad esser molti di più! Parola di Marco Rizzo".