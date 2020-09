Referendum, il Sì premia Fdi. Meloni unica a non perdere seggi alla Camera

Giorgia Meloni può esultare non solo per aver conquistato le Marche alle Regionali, grazie al trionfo di Acquaroli, ma anche per il Referendum. Il Sì, infatti, ridimensionerebbe con i sondaggi attuali e con il nuovo sistema proporzionale, tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia alla Camera. Nell'analisi sui possibili scenari - si legge sul Sole 24 Ore - si può ipotizzare che in caso di partiti separati, stando agli ultimi sondaggi youtrend prima delle elezioni, il cdx avrebbe la maggioranza, portando a casa anche i seggi di chi ha disperso il voto (in caso di partiti sotto la soglia di sbarramento).

Nella seconda ipotesi, quella che prevede un accordo (Renzi-Calenda-Bonino), che consentirebbe loro di entrare in parlamento, la quota per il cdx vincitore si alzerebbe leggermente, e ancora di più se ai tre dovessero unirsi anche i Verdi. Resta solo un dato sicuramente invariato, l'unico partito al momento che otterrebbe più seggi rispetto agli attuali è quello di Giorgia Meloni, da 32 parlamentari passerebbe a 62, 66 o 72 a seconda dei casi citati. Per tutti gli altri partiti ogni ipotesi porterebbe ad una riduzione anche consistente rispetto agli attuali.