Referendum, Lega in blocco sul no. Salvini: "Dico sì, ma non siamo in caserma"

Grazie Matteo. La Lega non è una caserma. Voterò No al referendum". Lo scrive su Twitter il deputato della Lega Guglielmo Picchi esprimendo la sua posizione sul taglio dei parlamentari. La stessa posizione presa da Giancarlo Giorgetti nella giornata di ieri, diversamente da quanto deciso in via Bellerio.

Referendum: Salvini, posizione e' per Si', ma Lega no caserma

"Il referendum e' il trionfo della democrazia, la Lega non e' una caserma a differenza di altri movimenti siamo uomini e donne liberi. La posizione del movimento e mia e' quella del si' per coerenza, non voglio fare come un Renzi qualunque che prima vota no e poi per salvare la poltrona vota si'". Lo ha detto da Matera il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una manifestazione a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Rocco Sassone.