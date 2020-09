Referendum, Zingaretti: "Pd forza del cambiamento, si apre stagione riforme"

"Riguardo agli esiti e ai risultati del referendum, siamo molto molto soddisfatti, di conferma che il Pd e' la forza del cambiamento garante di un percorso di modernizzazione delle istituzioni". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa. "Con la vittoria del S' si apre una stagione di riforme e faremo in modo che questa stagione vada avanti spedita nelle prossime settimane. Ma il Pd fara' di tutto per rappresentare quelle preoccupazioni che hanno portato cittadini e cittadine a votare No", ha aggiunto. "Siamo molto, molto soddisfatti. Si conferma che il Pd è la forza del cambiamento, garante di un percorso di innovazione e modernizzazione delle istituzioni".