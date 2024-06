Regionali in Piemonte: exit poll: Cirio ( 50-54%) confermato presidente

Piemonte: Cirio (cdx) 50-54%, Pentenero (csx) 34-38%

In base al primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Piemonte è in testa il candidato del centrodestra e governatore uscente Alberto Cirio (FdI, Fi, Lega, Lista civica Cirio presidente, Noi moderati) tra il 50-54% seguito dalla candidata del centrosinistra Giovanna Pentenero (Pd, Avs, Lista civica Pentenero presidente, Stati Uniti d'Europa per il Piemonte, Lista civica Piemonte ambientalista e solidale) al 34-38%. Poi la candidata Sarah Disabato (M5s) tra il 7 e il 9% e la candidata Francesca Frediani (Piemonte Popolare) 1,5-3,5%.