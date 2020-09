Regionali, patto Renzi-Bonaccini. Il 5-1 per il cdx fa saltare Zingaretti

Nel Pd aumentano le tensioni in vista delle elezioni Regionali e del Referendum per il taglio dei parlamentari. I sondaggi non sono rassicuranti per i dem, sicuri di vincere solo in Campania con De Luca, ma che rischiano di perdere anche Toscana e Puglia. Il sospetto nella segreteria di Zingaretti - si legge sul Fatto Quotidiano - è che qualcuno nel partito stia lavorando per perdere: non impegnandosi sui territori e mitragliando un giorno sì e l’altro pure l’alleanza con i 5Stelle con la scusa che il sì al referendum sul taglio dei parlamentari caro al Movimento è invotabile senza la compensazione di una nuova legge elettorale.

In Parlamento c’è anche chi è convinto che le cose siano molto più avanti: che addirittura Bonaccini abbia già stretto un’alleanza con l’ex segretario del Pd, Matteo Renzi. Che in un partito che fosse guidato dal suo amico governatore forse addirittura tornerebbe insieme ai suoi di Italia Viva che soffrono a stare in un partito che sgomita su ogni tavolo, ma resta minoritario. E che immaginano già un ruolo di primo piano per l’ex ministra Maria Elena Boschi.