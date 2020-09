Regionali, Salvini punta al cappotto: sarà 7-0. Malore in Veneto per Lorenzoni

Due settimane al voto per le elezioni regionali. E Matteo Salvini punta al cappotto. 'En plein' in Valle d'Aosta, Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. "Se dovessi fare un pronostico, dico che vinceremo 7 a 0. Ci stiamo lavorando", dice il leader della Lega arrivato di buon mattino a Cernobbio per la giornata conclusiva del Forum Ambrosetti. "Gli esiti saranno sorprendenti anche in Campania. Non vedo l'ora il 21 settembre di contare i voti veri", segnala Salvini.

E gli fa eco Giorgia Meloni. Il 7-0 per il centrodestra "non lo considero neanche un obiettivo così distante", è il pensiero della leader di Fratelli d'Italia. "Mi pare - sottolinea da Pesaro - che da una parte ci sia un consenso diffuso verso il centrodestra e dall'altra ci sia un dissenso diffuso verso un centrosinistra che non è stato in grado di dare risposte né nelle Regioni né a livello nazionale".Intanto, in Veneto, mette in ansia il malore accusato da Arturo Lorenzoni, in corsa per il centrosinistra, durante un collegamento da casa, visto che è positivo al coronavirus. Succede durante una conferenza stampa a cui partecipa con il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, che poco dopo fa sapere di averlo sentito al telefono: "Forza Arturo! Grazie per la tua generosità con la quale hai voluto anche stamattina testimoniare il tuo legame al Veneto e alla tua comunità politica. Il Pd è con te e accanto a te".

Lo staff parla di "un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione". "Lorenzoni - chiarisce una nota - si è prontamente ripreso. In via precauzionale è stato trasportato da un'ambulanza al Pronto soccorso di Padova" per sottoporsi ad accertamenti "già previsti per domani".Fra le partite delle regionali, comunque, una delle più interessanti è anche quella interna al centrodestra, con la Lega sempre primo partito, secondo gli ultimi sondaggi, ma incalzata da Fratelli d'Italia, data più rampante che mai e Forza Italia, in questi giorni, più che altro con gli occhi puntati sul San Raffaele, dove è ancora ricoverato Silvio Berlusconi.

Mentre nel centrosinistra, dopo i timori espressi nelle ultime ore anche dal premier Giuseppe Conte con l'appello caduto nel vuoto per l'alleanza allargata anche a livello locale, l'ottimismo non è di casa. "Conte non sta facendo campagna elettorale e di sicuro non si vota sul governo. Certo è che in tante regioni rischiamo di non vincere perché siamo divisi. Questo non va bene", avverte il ministro di Leu Roberto Speranza. "Il mio auspicio - aggiunge - è che gli elettori siano migliori di noi e facciano nelle urne quello che noi non siamo riusciti a fare prima".Salvini, in ogni caso, sogna la spallata anche al governo. "Ho delle bellissime sensazioni, lo dico con estrema cautela e umiltà. C'è una voglia di cambiamento pazzesca anche in due Regioni come le Marche e la Toscana, che da cinquant'anni votano a sinistra", lancia la sfida il leader del Carroccio.

Un pensiero che non si discosta molto da quello della leader di FdI. Nelle Regioni al voto, "ci sono due governatori uscenti del centrodestra (Luca Zaia e Giovanni Toti, ndr) la cui riconferma è data praticamente per certa e ci sono quattro Regioni che sono in ballo e sono quelle governate dal centrosinistra In quella che va meglio, De Luca in Campania passa la sua giornata a insultare il Pd".Sta di fatto che, sempre da Cernobbio, Salvini chiarisce l'obiettivo della Lega: "Vuole tornare a governare con una maggioranza più forte e coesa rispetto a quella con i Cinquestelle. Il passaggio delle elezioni regionali sarà molto significativo. Questo Paese ha voglia di futuro e cambiamento. Rischia di morire di non decisioni".